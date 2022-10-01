الرياض 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسعرضت مؤسسة الملك فهد الخيرية، ممثلة في معرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز "الفهد.. روح القيادة"، في معرض الرياض الدولي للكتاب، عددًا من الكتب النادرة والكتب المهداة والنسخة الأولى التي صدرت من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وعددًا من المصاحف الخاصة بالملك الراحل ، إضافةً إلى عددٍ من الوثائق التاريخية والمقتنيات الشخصية، وذلك في جناح المكتبات الخاصة (الفردية).ويُعَدُّ معرض الرياض الدولي نافذة ثقافية تجمع صنَّاع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القراء والمهتمين، إضافةً إلى الفعاليات المصاحبة التي من ضمنها جناح المكتبات الفردية، التي ستعرضُ كتبًا من المكتبات الشخصية لملوك المملكة العربية السعودية، وكتبًا من المكتبات الشخصية لأشهر المثقفين السعوديين والعرب.// انهى //20:32ت م0096