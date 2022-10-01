روما 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسفاز نابولي على ضيفه تورينو 3 / 1 اليوم، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ورفع نابولي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثاني الذي يلعب غداً مع ضيفه فيورنتينا.وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد تورينو عند عشر نقاط في المركز التاسع.وتقدم أندريه أنجيسا بالهدف الأول لنابولي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 12، وفي الدقيقة 37 سجل خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الثالث لنابولي، فيما سجل أنطونيو سانابريا الهدف الوحيد لتورينو في الدقيقة 43.// انتهى //20:38ت م0098