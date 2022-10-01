نجران 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واساختتمت اليوم منافسات أول أيام كأس الاتحاد السعودي للهجن، الذي يستمر حتى الخامس من أكتوبر الجاري، بإقامة 36 شوطًا لفئة الحقايق على فترتين صباحية ومسائية، وذلك على ميدان نجران للهجن.وشهدت منافسات اليوم الأول انطلاق 22 شوطًا في الفترة الصباحية، كان أبرزها تحقيق عبدالله سعد السبيعي صدارة الشوط الأول والتوقيت الأسرع في الفترة الصباحية بعد فوز المطية «سمحة»، فيما أحرز صدارة الشوط الثاني القعود «أدهم» لمالكه مبارك علي العجمي، وانتزعت المطية «شقاء» لمالكها عبدالرحمن سلمان المغيري صدارة الشوط الثالث، بينما حل بالمركز الأول في الشوط الرابع القعود «نواف» لمالكه عبدالله سعد السبيعي.وانطلقت منافسات الفترة المسائية بـ14 شوطًا، منها أربعة أشواط خُصصت للكؤوس، حيث انتزعت صدارة الشوط الأول وكأس الحقايق بكار مفتوح المطية «لبا» لمالكها من دولة قطر جار الله حمد البريدي، فيما انتزع كأس الحقايق قعدان مفتوح «نواف» لهجن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، وحققت المطية «روعة» لمالكها حمد جار الله البريدي من دولة قطر كأس الحقايق بكار عام، فيما حقق «المهندس» التوقيت الأسرع خلال الفترة المسائية وكأس الحقايق قعدان عام لمالكه حمد علي المري.// انتهى //20:46ت م0100