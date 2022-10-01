الدمام 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسحَقَّقَ نادي الصفا بطولةَ أندية الدمام والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية، التي استمرت على مدار يومين على مسبح وزارة الرياضة (الصالة الخضراء ) بالدمام خلال المدة من 30-9 إلى 1-10 أكتوبر الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.وجاء تتويج الصفا بالبطولة بعد أن حلَّ في المركز الأول في الترتيب العام بـ 76932.6 نقطة، تلاه ثانياً نادي الخليج بـ 53429.1 نقطة، فيما جاء نادي السلام ثالثاً بـ 44042.6 نقطة.وشارك في البطولة 314 سباحًا من 15 نادياً، فيما قادها تحكيميًا 21 حكمًا، وهي البطولة التي تأتي استمرارًا لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف إلى رفع المعدلات التنافسية بين الأندية، واكتشاف السباحين المميزين؛ بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //21:07ت م0102