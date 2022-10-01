حائل 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسأعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحديد يوم الاثنين 21 ربيع الأول 1444هـ الموافق 17 أكتوبر 2022م موعدًا لانطلاق "مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل في منطقة حائل" الذي سيقام في محافطة تربة لمدة 9 أيام، بالتعاون مع إمارة منطقة حائل، وذلك في إطار الأنشطة المختلفة للهيئة التي تستهدف إحياء وتعزيز الثقافة المحلية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضحت الهيئة أن إطلاق المهرجان يأتي تجسيدًا لدور الهيئة في تعميق وتعزيز المورث الشعبي السعودي، واستقطاب المهتمين بالإبل، وإشراك المجتمع المحلي في فعالياته، إضافةً إلى دور المهرجان في إيجاد ميزة تنافسية داعمة للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الإبل وتعزيز ثقافة المنطقة.ويشهد المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج الثقافية والتوعوية والترفيهية مثل: أسواق الإبل والأسواق الشعبية والحرفيين ومزاد الإبل.// انتهى //21:08ت م0103