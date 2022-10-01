الرياض 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسعادت - اليوم - فرق دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 - 2023، لتستأنف منافستها على الظفر بنقاط الجولة الخامسة من المسابقة.وحَقَّقَ الفوزَ في أول لقاءات اليوم فريقُ ضمك على حساب ضيفه الطائي بنتيجة 2-0، سجلها كلٌّ من عبدالله العمَّار في الدقيقة (53) والحارس مصطفى زغبة في الدقيقة (78)، الأمر الذي وضع ضمك في المركز الرابع مؤقتاً بـ 10 نقاط، وبقي رصيد الطائي عند 9 نقاط، في المركز السابع، فيما استطاعَ الرائدُ - في مباراة استضاف فيها فريق العدالة- الظفرَ بنقاط المباراة الثلاث، عندما قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1، أحرزها للرائد كريم البركاوي في الدقيقة (63) وجوليو تفاريز في الدقيقة (71)، بينما سجل هدف العدالة الوحيد لوتارو بلاسيوس في الدقيقة (35)، وهي النتيجة التي جعلت الرائد يذهب إلى سادس ترتيب فرق المسابقة مؤقتاً برصيد 9 نقاط، وتجمَّد رصيد العدالة عند نقطة واحدة فقط في المركز الـ 15 قبل الأخير.يذكر أن هناك مواجهتين أخريين ستلعبان في وقتٍ لاحق اليوم، يستضيف في أحدها فريق الوحدة على ملعب الشرائع بمكة المكرمة نظيره فريق الاتفاق، فيما يحلُّ الباطن في لقاءٍ آخر ضيفاً على الخليج في الأحساء، على أن تستكمل منافسات الجولة الخامسة غداً الأحد بأربع لقاءات، تتجه فيها الأنظار إلى مواجهة الكلاسيكو التي سيستقبلُ فيها فريقُ النصر في العاصمة الرياض شقيقَه القادم من جدة فريقَ الاتحاد، فيما يلعب في مواجهةٍ مهمةٍ في الرياض أيضاً فريقا الهلال والتعاون، ويلتقي في ثالث لقاءات الغد فريقا الفتح وأبها في الأحساء، ويحلُّ فريقُ الشباب في مباراة أخرى ضيفاً على فريق الفيحاء في المجمعة.// انتهى //21:13ت م0104