الرياض 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسأثرى جناح "موضوع" زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 باستعراض منتجاتها الإلكترونية المتخصصة في نشر وإثراء المحتوى باللغة العربية على "الإنترنت" عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات بناء مواقع إلكترونية للمؤسسات والأفراد.ويقدم الجناح مساعد الكتابة الذكي والمُصَحِّحَ الآلي الأول للغة العربية " قلم " , الذي يساعد المؤسسات والأفراد على كتابة النصوص العربية بأسلوب محترف خالٍ من الأخطاء اللغوية، والمُطَوَّر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ بهدف مساعدة كتَّاب المحتوى والمحررين على تقديم أفضل محتوى مُصَحَّحٍ إملائياً ونحوياً.وتشمل خدمات "قلم" التصحيح الإملائي والنحوي، واقتراحات لتحسين صياغة الكلمات وبعض الجمل، بالإضافة إلى التشكيل التلقائي، مع التحكُّم بكثافة التشكيل، وتوثيق آيات القرآن الكريم، وتدقيق علامات الترقيم.// انتهى //21:27ت م0105