رياضي / الفتح ينفرد بصدارة دوري أولى اليد بعد مرور 4 جولات
السبت 1444/3/5 هـ الموافق 2022/10/01 م واس
الدمام 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واس
انفرد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الفتح بصدارة بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بالعلامة الكاملة بواقع 8 نقاط، بعد مرور أربع جولات من المنافسات.
وأسفرت نتائج مباريات الجولة الرابعة من البطولة التي اختتمت اليوم، عن فوز هجر على الروضة بنتيجة (29-27)، واستطاع الفتح التغلَّب على الجزيرة بنتيجة (25-26)، وتعادل الجيل مع السلام (28-28)، وفاز الثقبة على النجوم (36-31)، واستطاع الخويلدية الانتصار على العدالة (32-28)، وحقَّق الهداية الفوز على الفيحاء (23-29).
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21:28ت م
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