الدمام 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسانفرد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الفتح بصدارة بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بالعلامة الكاملة بواقع 8 نقاط، بعد مرور أربع جولات من المنافسات.وأسفرت نتائج مباريات الجولة الرابعة من البطولة التي اختتمت اليوم، عن فوز هجر على الروضة بنتيجة (29-27)، واستطاع الفتح التغلَّب على الجزيرة بنتيجة (25-26)، وتعادل الجيل مع السلام (28-28)، وفاز الثقبة على النجوم (36-31)، واستطاع الخويلدية الانتصار على العدالة (32-28)، وحقَّق الهداية الفوز على الفيحاء (23-29).//انتهى//21:28ت م0106