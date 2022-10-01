الرياض 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسدَشَّنَ الاتحاد السعودي للكرة الطائرة دوري المحترفين - اليوم - واحتفل ببطل النسخة الماضية الأهلي على صالة وزارة الرياضة بجدة في المباراة الافتتاحية للأهلي أمام الوافد الجديد اليرموك، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي ونائبه سعد الرويس، واعضاء مجلس الإدارة، ورئيسي الأهلي واليرموك، وسط حضور جماهيري كبير، تابع الحفل الذي شهد دخولاً خاصًّا لبطل النسخة الماضية وعددًا من الفقرات الفنية.وشهدت نتائج الجولة فوزَ الهلال على أبها 3 / 1 وبذات النتيجة تخطَّى الفيصلي نظيرَه النصر، فيما تغلَّب الاتحاد على ضمك 3 / 0 ، والأهلي على اليرموك 3 / 0.يذكر أن بقية المباريات ستستكمل غداً، بإقامة مباراتين، إذْ يلتقي الابتسام والوحدة على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ 4 عصراً، ويقود اللقاء عبدالرحمن الدوسري كحكم أول وخالد الحديثي كحكم ثان وعبدالرحمن الراجح مسجلاً، في حين يلعب الترجي والخليج على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ 6 مساء، ويقود اللقاء يعقوب السبت كحكم أول ومحمد الهزيم كحكم ثان وعبداللطيف العتيق مسجلاً.// انتهى //22:04ت م0108