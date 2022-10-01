العيزرية 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واساُستشهِدَ شابٌ فلسطيني اليوم برصاص الاحتلال الغاشم، في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس.وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن قوات الاحتلال الغاشم أطلقت الرصاص الحي تجاه دمدوم في أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيزرية؛ ما أدى إلى إصابته برصاصة في عنقه، واستشهاده على الفور.من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبها الاحتلال الغاشم، داعيةً إلى تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب.وعدَّت الخارجية أن استشهاد دمدوم هو استمرار لسياسات الاحتلال الغاشم الممنهجة واسعة النطاق المتمثلة في الإعدامات الميدانية، والقتل العمدي والتعسفي، خارج نطاق القانون، محملةً الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم، مؤكدةً أنها ستعمل مع مؤسسات القانون الدولي كافة، والأمم المتحدة بمؤسساتها، وإجراءاتها ومقرريها الخاصين لتوثيق هذه الجرائم لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه.// انتهى //22:14ت م0109