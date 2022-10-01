روما 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واستغلَّب روما على مضيفه إنتر ميلان 2 1/، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ورفعَ روما رصيدَه إلى 16 نقطة في المركز الرابع، على بعد أربع نقاط خلف المتصدر نابولي، في انتظار باقي نتائج المرحلة.على الجانب الأخر، تلقَّى إنتر ميلان الهزيمةَ الثانيةَ على التوالي والرابعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع.وتقدَّم إنتر ميلان عن طريق فيدريكو ديماركو في الدقيقة 30، قبل أن يدرك باولو ديبالا التعادل لروما في الدقيقة .39 وفي الدقيقة 75 سجل كريس سمولينج هدف الفوز لروما.// انتهى //22:15ت م0110