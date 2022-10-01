الطائف 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسحَقَّقَ الجواد "المزرج" ابن الفحل DUBAI DESTINATION، للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات عبدالله مشرف بقيادة الخيال عبدالله العوفي، بطولة كأس تحدي نادي سباقات الخيل في الحفل ال45، الذي استضافه اليوم ميدان الملك خالد بالحوية ضمن موسم سباقات الطائف 2022، فيما حقق جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية الجواد "الجماني" ابن الفحل SEEKING A HOME، لعبدالله علي جريد المطيري، وتدريبات غيث الغيث بقيادة الخيال عادل الفريدي، وسلم الجوائز للفائزين مدير عام عمليات ميدان السباق وليد الشليّل، وسط حضور جماهيري كبير من المهتمين بسباقات الخيل.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الثمانية على النحو التالي: الشوط الأول على مسافة 1400م فازت به الفرس هلة ابنة الفحل CONNEMARA، لأحمد حسين عبدالله المويل، وتدريبات أحمد المويل بقيادة الخيال مهدي الحبيل، الشوط الثاني على مسافة 1600م فاز به الجواد جذاب ابن الفحل DUBAI DESTINATION، للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات عبدالله مشرف بقيادة الخيال عبدالله العوفي، الشوط الثالث على مسافة 1600م فازت به الفرس ريف جودة ابنة الفحل شامخ الخالدية، لحسام عبدالله فهد الدامر، وتدريبات عبدالله الرشيد بقيادة الخيال أصيل السرحاني، الشوط الرابع على مسافة 1600م فاز به الجواد ابن طولون ابن الفحل ANCHOR DOWN، لعبدالرحمن عبدالله المخضوب، وتدريبات عبدالعزيز الحزابي بقيادة الخيال عبدالعزيز الحزابي، الشوط الخامس على مسافة 1600م فاز به الجواد الباسترو ابن الفحل CONVEYANCE، لإسطبل لجام الخيل، وتدريبات زياد السرحاني بقيادة الخيال فواز وناس،? الشوط السادس على مسافة 1600م فاز به الجواد وفود ابن الفحل دباوي، لعلي عامر راشد العجمي، وتدريبات بدن السبيعي بقيادة الخيال إيدي كاسترو.// انتهى//23:06ت م0112