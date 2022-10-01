بريدة 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز المجتمعية "مجتمعي" اليوم، الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة في دورته الثانية.ووصف سموه الدور الذي تقوم به المؤسسة بأنه غير ربحي وهي من مؤسسات النفع العام، التي تقدم برامج ريادية لخدمة المجتمع.وكشف سموه أن المؤسسة تسعى لخلق مفهوم جديد للعمل الخيري، من خلال الشراكات مع الكيانات الداعمة والهادفة لخدمة المجتمع، لافتاً النظر إلى أن من أبرز وأهم مهام وأدوار مؤسسة "مجتمعي" الربط بين الباذلين من أهل الخير والمستفيدين من جميع شرائح المجتمع، خصوصاً فئة الشباب وتمكينهم من العمل المجتمعي، وزيادة دورهم وفاعليتهم في المجتمع، إضافة إلى الشرائح المجتمعية الأخرى.وأشار إلى أن "مجتمعي" تعمل على ابتكار مسارات مختلفة ومتعددة في الأعمال المجتمعية، وتفعيل دور الأوقاف الخيرية والجهات الداعمة، سعياً لتحقيق مستهدفاتها من خلال تنمية المجتمع بمبادرات نوعيّة.واستعرض سمو أمير منطقة القصيم خلال الاجتماع جهود وأعمال ومنجزات المؤسسة خلال العام المالي 2021- 2022م، ومناقشة الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للمؤسسة وعدد من المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع.حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز عضوٍ مجلس الأمناء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز عضو مجلس الأمناء، وعدد من أعضاء المجلس.// انتهى //23:43ت م0114