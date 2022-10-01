الرياض 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واستعادل فريق الوحدة مع ضيفه الاتفاق اليوم 1-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وسجل للوحدة اللاعب ديفيد بيغويل عند الدقيقة 8، فيما سجل للاتفاق اللاعب بيرات أوزديمير عند الدقيقة الأخيرة من مجريات الشوط الأول.ورفع الوحدة رصيده لـ 4 نقاط في المركز الـ 12، فيما رفع الاتفاق رصيده النقطي لـ 5 نقاط في المركز الـ 9.وفي المباراة الأخرى فاز الخليج على الباطن بهدف مقابل لا شيء 1-0، سجله اللاعب لوكاس سوزا في الدقيقة الأخيرة من مجريات المباراة، رافعاً رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر، فيما ظل الباطن بلا نقاط في المركز الأخير.// انتهى //23:43ت م0115