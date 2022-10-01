رياضي / بطولة أفريقيا لكرة اليد: الأهلي المصري يفوز على فلاورز البنيني والزمالك يهزم ريد ستار الإيفواري
السبت 1444/3/5 هـ الموافق 2022/10/01 م واس
القاهرة 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واس
حقق فريق الأهلي لكرة اليد فوزاً كبيراً على نظيره فلاورز البنيني بنتيجة (40 - 11) في المباراة التي جمعتهما اليوم، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة أفريقيا للأندية المقامة حالياً في تونس وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.
وأنهى الأهلي الشوط الأول متفوقاً بنتيجة (23 - 3)؛ كما واصل تفوقه في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه بنتيجة (40 - 11).
ويلتقي الأهلي غداً في الجولة الثانية مع فريق وفاق عين التوتا الجزائري.
وفي البطولة ذاتها، تغلب فريق الزمالك المصري لكرة اليد على نظيره ريد ستار بطل كوت ديفوار بنتيجة (40 - 17)، في أولى مباريات المجموعة الأولى للبطولة المُقامة حالياً في تونس.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على الفريق الإيفواري بنتيجة (21 - 8)، قبل أن يوسع الزمالك الفارق خلال أحداث الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة (40 - 17).
ويلتقي الزمالك غداً في الجولة الثانية مع فريق مولودية الجزائر.
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23:57ت م
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