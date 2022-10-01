القاهرة 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسحقق فريق الأهلي لكرة اليد فوزاً كبيراً على نظيره فلاورز البنيني بنتيجة (40 - 11) في المباراة التي جمعتهما اليوم، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة أفريقيا للأندية المقامة حالياً في تونس وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.وأنهى الأهلي الشوط الأول متفوقاً بنتيجة (23 - 3)؛ كما واصل تفوقه في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه بنتيجة (40 - 11).ويلتقي الأهلي غداً في الجولة الثانية مع فريق وفاق عين التوتا الجزائري.وفي البطولة ذاتها، تغلب فريق الزمالك المصري لكرة اليد على نظيره ريد ستار بطل كوت ديفوار بنتيجة (40 - 17)، في أولى مباريات المجموعة الأولى للبطولة المُقامة حالياً في تونس.وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على الفريق الإيفواري بنتيجة (21 - 8)، قبل أن يوسع الزمالك الفارق خلال أحداث الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة (40 - 17).ويلتقي الزمالك غداً في الجولة الثانية مع فريق مولودية الجزائر.// انتهى //23:57ت م0118