القاهرة 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسفازت مصر بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، بعد حصولها على 156 صوتًا، وذلك في الانتخابات التي جرت اليوم بمونتريال، خلال أعمال الجمعية العامة الحادية والأربعين لمنظمة الإيكاو بمشاركة وفود 193 دولة.وأعرب وزير الطيران المدني المصري الفريق محمد حلمي عن شكره لكل رؤساء وأعضاء وفود جميع الدول المشاركة في الجمعية العامة، على دعمهم وانتخابهم مصرَ، مبديًا امتنانه لهذا التقدير الدولي الكبير، الذي حظيت به مصر، الذي يؤكد العلاقات المتميزة بين مصر ودول العالم.يذكر أن مصر تحتفظ بهذا المقعد منذ انضمامها إلى منظمة (الإيكاو) حتى الآن، وذلك في الانتخابات التي تجرى كل ثلاث سنوات.// انتهى //23:58ت م0119