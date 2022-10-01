الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسنظم معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، ندوة بعنوان "صناعة بودكاست ناجح"، قدمها الدكتور محمد قاسم وعمر الجريسي، وذلك ضمن البرنامج الثقافي .وأكد المتحدثون، أن البودكاست الصوتي، قَلب المعادلة، وأعاد الناس للتدوين الصوتي، وجمع حوله جمهورًا غفيرًا ، وذلك لسهولة الإنشاء والمتابعة، ومشاركة المعلومات وإطلاق الصوت، والوصول والتداول دون انتظار المنصات الرسمية .وتناول المتحدثون، مراحل صناعة البودكاست وطريقة بناء محتوى جاذب ومُتابَع، كما تطرقوا لأبرز العقبات والتحديات التي تواجه صنّاع البودكاست، وعوامل انتشاره، وآلية تحديد نوع المنصة المناسبة، وأهمية التسويق وفعاليته في إيصال البودكاست للمجتمع، والعوائد المالية التي يحققها من خلال تقديم الخدمات وبناء علامات لجذب الرعايات .وأوضح المتحدثون أن البودكاست ينقسم لقسمين (معلوماتي وحواري)، وكل نوع منهما يتطلب طريقة مختلفة عن الأخرى في الإعداد والإخراج والتقديم، ويمكن اختيار المحتوى المناسب من خلال الجمهور، مشيرين إلى أن مكامن قوة البودكاست تكمن في إثارة الأسئلة التي يتطلع المُشاهد للإجابة عليها، وكثرة القراءة والاطلاع، وتنوع الأساليب، وأن يحتوي البودكاست على القصة ذات الأثر والتغيير الإيجابي .// انتهى //00:36ت م0001