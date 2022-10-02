إسلام آباد 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم توجيهات رئيس الوزراء شهباز شريف للسلطات المختصة بتقييم الخسائر التي سببتها كارثة الفيضانات في باكستان، تمهيداً لبدء مرحلة إعادة تأهيل النازحين وترميم البنية التحتية التي تضررت بالفيضانات.واهتمت باستمرار مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في توزيع المواد الإغاثية على المتضررين من الفيضانات الحالية في باكستان.وأشارت إلى ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في أنحاء مختلفة من باكستان، وخاصة في المناطق التي تعرضت للفيضانات والسيول.وأنبأت عن نجاح الأمن الباكستاني في القضاء على عنصرين إرهابيين في مدينة كراتشي، ومقتل جندي باكستاني بهجوم شنته عناصر إرهابية عبر الحدود الأفغانية.وتطرقت إلى تمديد الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا لتعليق مدفوعات خدمة دين باكستاني بقيمة 132 مليون دولار، وذلك لمساعدة الحكومة الباكستانية في تجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كارثة الفيضانات المدمرة.وتناولت صحف الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مركزاً تعليمياً في العاصمة الأفغانية إلى 35 قتيلاً.// انتهى //05:24ت م0006