مكة المكرمة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسشاركت صحة مكة المكرمة في فعالية توعوية بمناسبة "اليوم العالمي للقلب", الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام تحت شعار "قلبك حياتك".وأوضحت الصحة أنها تعمل على رفع وعي مختلف شرائح المجتمع بأثر أمراض القلب والشرايين على جودة الحياة التي يؤدي فيها عامل الوقاية دوراً أساسياً من خلال أنشطة وفعاليات تشكل نهجاً مؤسسياً للحد من انتشار المرض وتحسين نتائج المؤشرات الصحية الوطنية بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية الحكومية وبرامج التنمية المستدامة.وأكدت أن البرامج تأتي وفق إطلاق الخطط الاستراتيجية للوزارة والمبادرات والحملات الوطنية التي تُحَسّن جودة الحياة لدى المرضى التي تأتي ضمن أولويات النظام الصحي لوطننا مما يعزز المكانة التنافسية للمملكة ضمن أقل الدول في معدل وفيات أمراض القلب والأوعية والشرايين على مستوى العالم.ودعت أفراد المجتمع إلى تبني ممارسات صحية داعمة لسلامة وصحة القلب والشرايين واتباع نمط حياة صحية من خلال التغذية السليمة وممارسة النشاط البدني والحد من السمنة والتدخين إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية الدورية والمبكرة للاطمئنان على صحتهم وحيويتهم وإنتاجيتهم.// انتهى //08:38ت م0013