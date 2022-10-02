نجران 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسطرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية خباش، 15 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وأبانت الأمانة أن الفرص المطروحة تتضمن إنشاء وتشغيل وصيانة محطة محروقات، ومجمع تجاري سكني، ومدارس أهلية، وملعب كرة قدم، ونادي رياضي، وبنك تجاري، وشقق فندقية، وروضة أطفال، ومطعم، وكشك، وموقع ألعاب دراجات نارية، وقصر أفراح.ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //09:50ت م0015