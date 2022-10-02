نجران 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واساختتمت جامعة نجران ممثلة في كلية الطب أمس، الحملة التوعوية عن أمراض القلب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقلب بعنوان "استخدم القلب لكل قلب".وهدفت الحملة التي استمرت يومين إلى تعزيز العادات الصحية والتغذية الجيدة، والتأكيد على أهمية ممارسة الرياضية يومياً والتقليل من المخاطر السلوكية كالخمول البدني والتدخين والسمنة.وأوضح المشرف على الحملة الدكتور خالد صادق أن الحملة احتوت على عدة أركان؛ شملت التوعية بارتفاع ضغط الدم وأسبابه وأعراض حدوثه وطريقة تشخيصه وعلاجه، مع التثقيف بأمراض القلب الشائعة التي تُعد سبباً رئيساً للوفيات حول العالم مع ضرورة المتابعة الدورية مع الطبيب المختص في أمراض القلب.// انتهى //09:55ت م0017