المدينة المنورة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسيناقش مختصون وباحثون ومتحدثون في جلسات وورش العمل التدريبية والتطويرية، مسارات التحفيز والتطوير المهني والعلمي للكوادر الوطنية في سوق العمل، وذلك خلال ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022م، الذي ينطلق الثلاثاء المقبل في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، تحت تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية, وبالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنشآت القطاع الخاص.ويشهد الملتقى، الذي يأتي امتداداً للقاءات احتضنتها مدن: الرياض، جدة، الدمام، وجيزان، عقد 42 ورشة عمل تدريبية وتطويرية وطرح نماذج مشرقة وقصص نجاح ضمن الأعمال والفعاليات المصاحبة.وسيصاحب الملتقـى، مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة وقصص النجاح الملهمة، كما سيتم اطلاع وتعريف الزوار على بوابة التوجيه والإرشاد المهني "سُبل" وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية وإكساب أبناء وبنات الوطن المهارات والقدرات اللازمة.ويهدف الملتقى إلى الاستثمار في رأس المال البشري ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها للالتحاق بالسوق، وتعزيز وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص وتحفيزه على الأداء والإنتاجية بما ينعكس على الاستقرار الوظيفي ودعم التوطين، والتعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم، تماشياً مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.ويحظى الملتقى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومجموعة من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، ومسؤولي القطاعات ذات العلاقة بسوق العمل, كما دعا "هدف" الأفراد للتسجيل في الملتقى وحضور الأعمال والفعاليات من خلال الرابط: https://eservices.taqat.sa/Eservices_Individual/Home.aspx.// انتهى //09:55ت م0018