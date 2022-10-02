جيزان 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسشارك صندوق التنمية الزراعية، في المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية في جازان، الذي نظمته وزارة الثقافة خلال يومي السبت والأحد 5 - 6 ربيع الأول 1444هـ، لتسليط الضوء على قيمة القهوة السعودية، ومناقشة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات الصلة باستدامة القهوة، وجاء المنتدى ضمن أنشطة مبادرة عام القهوة السعودية 2022م.وتمثلت مشاركة الصندوق بجناح خاص في المعرض المصاحب للمنتدى، حيث استقبل الجناح العديد من الجمهور والزوار المهتمين بمعرفة التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق في مجال تمويل زراعة وإنتاج البن، وذلك ضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.وقدم رئيس قسم الأثر التنموي بالصندوق الدكتور بندر الربيعة عرضًا عن "دور الصندوق في تمويل زراعة وإنتاج البن"، وذلك خلال جلسات المنتدى، حيث تحدث عن أهداف البرنامج التمويلي المتمثلة في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وإحلال نسبة من واردات البن، وتوفير فرص عمل في مناطق الإنتاج وضمن سلسلة التصنيع والتسويق، ودعم وزيادة دخل صغار المنتجين، كما أن الصندوق يشجع على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي من خلال دعم استخدام التقنيات الحديثة.وسلّط الربيعة الضوء على مجالات التمويل التي تشمل شتلات البن وشبكات التنقيط، ومعامل ومصانع البن، وآلات حصاد وتجفيف وتقشير البن، وبرنامج حصاد الأمطار.وأشار إلى أن المناطق المستهدفة في تقديم التمويل هي الباحة، وعسير، وجازان، مبيناً أنه يمكن للمزارعين الأفراد، والمستثمرين، والجمعيات التعاونية الاستفادة من التمويل.وكشف الربيعة أن البيانات الأولية للتمويل خلال النصف الأول من العام 2022م توضح مقدار الاهتمام من مزارعي البن في منطقة جازان، حيث تجاوزت قيمة الموافقات التمويلية أكثر من 10 ملايين ريال.// انتهى //10:14ت م0020