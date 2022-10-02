تبوك 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسنظّمت مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي بالشراكة مع جمعية الملك خالد النسائية بتبوك، مبادرة مجتمعية بعنوان "بركتنا" بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، وذلك بمركز بن عاصي للفروسية والتراث.واستهدفت المبادرة التركيز على فئة المسنين ومعرفة احتياجاتهم وأهمية الرعاية الصحية لهم، والتأكيد على أهمية رياضة المشي وتشجيعهم، وتضمنت إيضاح الإسهامات الكبيرة التي يقدمها كبار السن في المجتمع، وتقديم عروض فلكلورية وألوان شعبية تذكرهم بالماضي.وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالحميد الرفاعي أن المبادرة ستنفذ فــي مختلف مناطق ومحافظات المملكة بالشراكة مع عدد من الجمعيات واللجان المهتمة بكبار السن وبقيادة نخبة من القياديين في العمل التطوعي وتستهدف الوصول إلى 1000 مستفيد ومستفيدة بقيادة 500 متطوع ومتطوعة، آملاً أن تحقق تلك البرامج والأنشطة والفعاليات، زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي لدى شرائح المجتمع كافة لخدمة هذه الفئة الغالية التي قدّمت خدمات جليلة للوطن والمجتمع والأسرة.// انتهى //10:32ت م0022