القاهرة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، وتسعى لتطويره وتعزيز قدراته ليتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، لافتًا الانتباه إلى دور القضاء في تحقيق العدالة والأمن والاستقرار في البلاد.وأشارت إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات الطرق وتطوير القائم منها، والإسراع بمعدلات سير العمل بها، بما يخدم أهداف التنمية في البلاد.ولفتت صحف الأحد الانتباه إلى مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم، في الاجتماع التحضيري لمؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه الكونغو الديمقراطية بالشراكة مع مصر بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر.وسلطت الضوء على الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها اليوم في البرازيل، حيث يتوجه البرازيليون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم المقبل الذي يتنافس على منصبه 12 مرشحًا.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، نبأ ارتفاع عدد ضحايا إعصار "إيان" في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 45 شخصًا، بالإضافة إلى 3 آخرين في ولاية كارولينا الجنوبية.// انتهى //10:33ت م0023