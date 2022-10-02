جدة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الجمعية الخيرية لإكرام المسنين "إكرام" اكتمال مشروع منتجع إكرام الوطني بالباحة الذي يعد أول منتجع للمسنين على مستوى المملكة، ضمن جهود المملكة لتحسين خدمات رعاية كبار السن وتزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن أبورياح، أن منتجع إكرام الوطني يقدم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية الشاملة للمسنين، انطلاقاً من إيمان الجمعية بأهمية رعاية كبار السن والاهتمام بهم وتوفير الخدمات لهم عبر أكمل وجه، مبيناً أن المنتجع يمتد على مساحة 23 ألف متر مربع ويضم في مرحلته الأولى مبنى دار ضيافة، ومسجداً ومسرحاً للفعاليات والمناسبات، ونادياً صحياً ورياضياً وممشى خارجياً ومطعماً مركزياً و مكتبة وصيدلية وعيادات، مبيناً أن رسالة الجمعية تتمثل في تقديم خدمات رعاية عالية الجودة إلى جانب تقديم الرعاية الأولية المنزلية وإيواء لمن لا عائل لهم من فئة المسنين في منطقة الباحة.// انتهى //10:53ت م0027