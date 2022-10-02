مكة المكرمة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واساستقبل فخامة رئيس جمهورية أوزباكستان شوكت ميرزيوييف، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك في ختام زيارة معاليه الرسمية التي استمرت يومين.ونقل معاليه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لفخامته، ولحكومته ولشعب جمهورية أوزباكستان، وتمنياتهما بدوام النماء والازدهار لبلاده في ظل الإصلاحات المستمرة التي تشهدها الجمهورية، مؤكدًا أن الزيارة تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، ونتج عنها العديد من الاتفاقيات والتعاون في شتى المجالات والعديد من التخصصات، منها قطاع الحج والعمرة تأكيدًا لما تقدمه القيادة من جهود عظيمة وما يسخّره من موارد مادية وبشرية لخدمة الإسلام والمسلمين وتسهيل وصول ضيوف بيت الله إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأوضح أن موسم الحج الماضي سجل تأدية قرابة 12 ألف من الحجاج الأوزبكيين، بعد زيادة الأعداد لتأدية المناسك بعد انحسار تأثير جائحة (كوفيد- 19)، فيما بلغ أعداد المعتمرين القادمين من جمهورية أوزباكستان، خلال الشهرين الماضيين، ما يزيد عن 36 ألف معتمر، تمكن غالبيتهم من زيارة المدينة المنورة والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة الأماكن التاريخية والدينية في المدينة المنورة.وشهدت الزيارة الرسمية عقد العديد من اللقاء مع عدد من المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، ومناقشة أفق تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين خصوصًا بعد أتمتتة جميع الخدمات والبرامج، وتقديمها إلكترونيًا من خلال منصة "نسك"، وإصدار تأشيرات الزيارة والعمرة بشكل سريع، موضحًا أن تأشيرة العمرة جرى تمديدها من شهر إلى 3 أشهر لجميع المعتمرين من كافة أنحاء العالم.والتقى معاليه في العاصمة طشقند، بمعالي وزير النقل محكموف الخوم روستاموفيتش، وبمعالي مدير مركز الحضارة الإسلامية شاه عظيم مينوفاروف، كما اجتمع مع سماحة مفتي الديار الأوزبكية الشيخ نور الدين خالق نازروف، ومعالي وزير الشؤون الدينية في جمهورية أوزباكستان الدكتور عبدالغفور أحمدوف، وذلك في إطار توثيق التعاون بين البلدين في مجالات عدة، وتأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.وجرى خلال الزيارة استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي الإستراتيجي بين الجانبين لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين الأوزباكستانيين، كما شهدت الزيارة بحث زيادة فعلية اللجان المشتركة في جوانب عدة بما فيها زيادة أعداد الرحلات بين البلدين.// انتهى //11:00ت م0029