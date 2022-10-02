الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واستقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (22) موقعاً حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم الخدمة للرجال في أمانة منطقة القصيم، وكلية الطب بمحافظة عنيزة، ويوم الاثنين في إدارة الجوازات في بريدة، وكلية الهندسة بمحافظة عنيزة، ويوم الثلاثاء في مقر الغرفة التجارية بمنطقة القصيم، وفرع وزارة الخارجية، وكلية العلوم والآداب بمحافظة عنيزة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مرور منطقة القصيم لمدة يوم لكل موقع.وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز الشعراء بمحافظة قلوة، وللرجال في كلية التقنية في الباحة لمدة يومين لكل منهما، وفي مدرسة الأمير محمد بن سعود المتوسطة بالجوة التابعة لمحافظة المخواة، ومدرسة بني عاصم المتوسطة بمحافظة المخواة لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال اليوم في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم لكل منهما، وفي مقر إمارة منطقة مكة المكرمة لمدة أربعة أيام.كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض اليوم خدماتها للرجال في مركز وادي عصيل بمحافظة القويعية لمدة أسبوع، ويوم الثلاثاء للنساء في مركز إمارة وادي لبخه بمحافظة شقراء لمدة يومين.بينما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير اليوم الخدمة للرجال والنساء في مقر النيابة العامة بمدينة أبها، ومركز الجنينة بمحافظة بيشة لمدة يومين لكل منهما.وفي منطقة الجوف تقدم الخدمة اليوم للنساء في المتوسطة الثانية للبنات لمدة أسبوع، بينما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يوم.وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية يوم الثلاثاء بتقديم الخدمة للنساء في مدرسة الرفيعة المتوسطة والثانوية بمركز الرفيعة لمدة يوم.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //11:08ت م0030