القدس المحتلة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واساقتحم عشرات من المستوطنين اليهود اليوم، باحات المسجد الأقصى، فيما جرى اعتقال أربعة فلسطينيين، في عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية، خاصة في منطقة باب الرحمة، واستمعوا لشروحات عن الهيكل المزعوم، وذلك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وفي السياق ذاته ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين من بلدة سلوان، وبيت لحم، وقلقيلية.// انتهى //11:10ت م0031