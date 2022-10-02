الجزائر 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على جدول اعمال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، مبرزة أن مشروع قانون موازنة الدولة للعام 2023 ستتصدر النقاش خلال الاجتماع، حيث أخبرت أن الموازنة المقبلة لا تشتمل على ضرائب ورسوم جديدة تفادياً للتأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.وأخبرت عن استضافة الجزائر الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يوم 10 أكتوبر الجاري، تحت رئاسة مناصفة بين وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، ومفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون.وعرجت صحف الأحد على الأوضاع في تونس، مخبرة عن إعلان الرئيس قيس سعيّد دعمه لقانون الصلح الجزائي.ورصدت تطورات الأوضاع في بوركينا فاسو غداة الإعلان عن انقلاب عسكري.وتطرقت صحف الجزائر إلى انتخابات الرئاسة في البرازيل اليوم وتوجه أكثر من 156 مليون ناخب لاختيار رئيس جديد للبلاد.// انتهى //11:39ت م0032