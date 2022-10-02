الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسدعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الممارسين والمهتمين كافة للتسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم، التي أطلقها المركز بهدف تأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني، من خلال منحهم شهادات مهنية احترافية في المجال، وتحسين معارفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، بما يسهم في تحقيق التميز في الأداء ورفع الجودة التعليمية وتعزيز الثقة في ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني.وحثَّ المركز الراغبين في الحصول على الشهادات المهنية الاحترافية على المسارعة بالتسجيل من خلال منصة الشهادات واستيفاء جميع البيانات اللازمة قبل انتهاء فترة التسجيل يوم 9 / 10 / 2022م الموافق 13 / 3 / 1444هـ، ويستهدف المركز من خلال برنامج الشهادات جميع الأفراد الممارسين لعمليات التعليم والتدريب الإلكتروني في التعليم العالي والعام أو التدريب، والمنصات التعليمية والتدريبية بالمملكة شاملة القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع الثالث؛ وذلك للإسهام في رفع جاهزية منشآت التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز تنافسيتها وتلبية احتياجاتها في بناء قدرات منسوبيها المهنية.ويتيح المركز التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني للمستوى المتقدم، حيث سيقام اختبار متخصص لكل شهادة في 33 مقراً بكافة مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس، كما يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الحاصلين على الشهادات المهنية الاحترافية من خلال تعويضهم وفقاً للتكاليف المحددة، وذلك بعد إتمام حصولهم على الشهادة وفقًا لاشتراطات وضوابط "هدف".وتنقسم الشهادات المهنيــة الاحترافيــة للمستــوى المتقــدم على النحو التالي: - الشهادة المهنية الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني (OTT) وتستهدف المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين، وكافة مقدمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني, - الشهادة المهنية الاحترافية في تصميم خبرات التعليم الإلكتروني (eLXD) وتستهدف مصممي خبرات التعليم الإلكتروني، والمصممين التعليميين، ومصممي المحتوى الإلكتروني، والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين الممارسين للتصميم التعليمي, - الشهادة المهنية الاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني (eLQA) وتستهدف الأفراد العاملين علـى ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين على برامج التعليم الإلكتروني ومحكمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين التربويين ومديري المدارس.ويمكن للأفراد الراغبين بالحصول على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم، ممن تنطبق عليهم المعايير الأهلية للشهادة، التسجيل عبر منصة الشهادات pc.nelc.gov.sa، وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني care@nelc.gov.sa.// انتهى //11:44ت م0034