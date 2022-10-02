تونس 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها المحادثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيّد بوزيرتي العدل ليلى جفال والمالية سهام البوغديري نمصية، تناولت مسائل متّصلة بالأملاك المصادرة والقضايا التي لم يتمّ البتّ فيها لسنوات، إلى جانب التطرق إلى إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالصلح الجزائي في أقرب الأوقات.واهتمت بتأكيد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي خلال محادثاته مع وفد من المنظمة الدولية للفرنكوفونية، على جاهزية تونس التامة لاحتضان القمة الدولية للفرنكوفونية بجزيرة جربة، وتوفير أفضل الظروف لنجاحها على جميع المستويات المادية واللوجستية وفيما يتعلّق بالمحتوى، لتُمثل قمة تونس مرحلة محورية في التعاون الفرنكوفوني .وأوردت تشديد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماعه بعمداء البلديات على أهمية الجهد والعمل التي أنجزته حكومته لضمان أفضل التحضيرات للانتخابات ودعمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مجددًا التأكيد على أهمية دعم اللامركزية وتقريب الخدمات من المواطن أينما كان.وتطرقت صحف تونس إلى تصريحات لرئيس فريق مكافحة الكوليرا في منظمة الصحة العالمية فيليب باربوزا عن القلق من ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا هذا العام خاصة في المناطق التي تعاني من ويلات الفقر والصراع، مع تسجيل تفشي المرض في 26 دولة وارتفاع حاد لمعدلات الوفيات.// انتهى //11:54ت م0037