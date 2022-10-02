المدينة المنورة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واستُشارك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، شريكاً إستراتيجيًا، في ملتقى (لقاءات المدينة المنورة 2022م)، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" يوميْ 5 و 6 أكتوبر 2022 في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.ومن المقرر أن تطلق "سابك" خلال الملتقى، مسابقتها للرياديين هذا العام على مستوى المملكة للمشاريع الريادية، التي ستخضع للمراجعة والفرز وفق المواصفات ومن ثم تحديد الفائزين من خلال لجان معتمدة في وقت لاحق قبل نهاية العام الجاري.وتقدم "سابك"، مجموعة من البرامج عبر عدد من المسارات لتطوير مهارات زوار وزائرات الملتقى، وتأهيلهم لسوق العمل، والإسهام في النمو بجميع الجوانب التطويرية والعملية من خلال مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل.كما ستعقد لقاءات مع جامعات المدينة المنورة لبحث فرص التدريب في الشركة خلال الأعوام الدراسية ضمن برنامج "التدريب التعاوني".وتشارك "سابك"، بجناح خاص في الملتقى، وتستعرض أهداف مبادرتها الوطنية (نساند)، ودورها في تهيئة الفرص الوظيفية وتنمية مهارات القوى العاملة المحلية؛ فضلاً عن تسليط الضوء على أسلوب القيادة في "سابك"، وإجراءات التوظيف، وسبل ومجالات مساندة ودعم المحتوى المحلي والرياديين.// انتهى //11:59ت م0038