الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسيقيم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، اليوم، لقاءً بعنوان: "قراءات في البيان التمهيدي لميزانية 2023"، للحديث بشكل أوسع عن البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2023 وفق توجهات رؤية المملكة 2030.ويشارك في اللقاء كل من: وكيل وزارة المالية للإيرادات العامة طارق الشهيب، والوكيل المساعد لتطوير السياسات المالية في وزارة المالية عبدالوهاب البابطين، والرئيس التنفيذي ومدير الاستشارات الاستثمارية في شركة جي آي بي كابيتال عبدالله الحامد، وأستاذ الاقتصاد والمدير العام لمركز الدراسات والاستشارات في جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور سعيد الشيخ، فيما يدير اللقاء الكاتب الاقتصادي والخبير المصرفي طلعت حافظ.ويسلط المشاركون الضوء على أهمية الاستدامة المالية ودورها في النمو الاقتصادي، ويستعرضون القراءة العامة للبيان التمهيدي لميزانية 2023، كما يقدمون تحليلات مالية واقتصادية للبيان، إضافة إلى الحديث عن التحديات في التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وأثرها على الميزانية العامة للدولة.يذكر أن اللقاء يأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" على تنظيمها؛ في إطار الاضطلاع بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي.ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر @CFKC_KSA اليوم في تمام التاسعة مساءً.// انتهى //12:51ت م0041