الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسقامت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الثقافة بإعداد (28) مادة تدريبية لمواقع التراث الثقافي والمسارات السياحية الثقافية المختلفة في المملكة بهدف إثراء المحتوى التدريبي المقدم للمرشدين السياحيين، التي تساعدهم على توفير تجربة سياحية مميزة من خلال رفع كفاءتهم، وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة عن مختلف مواقع التراث الثقافي في المملكة والمسارات السياحية الثقافية، وتعريفهم بالعمق التاريخي الثقافي الذي يميز كلاً منها.وتتميز هذه المبادرة في السعي لتوحيد الجهود الرامية لتعزيز تجربة السياحة في البلاد عبر توفير مصادر المعلومات الدقيقة والموثقة الخاصة بمواقع التراث الثقافي في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار دور وزارة الثقافة ممثلة بهيئة التراث وهيئة المتاحف الداعم للتراث الوطني وانطلاقاً من مرجعيتها ومسؤولياتها تجاه الحفاظ على هذا التراث، والتوعية بأهميته وبقيمته الحضارية.وتشتمل المواد التدريبية المطورة على محتوى معرفيٍ ومعلوماتيٍ ثريٍ وموثقٍ يعين المرشدين السياحيين على أداء مهامهم على أكمل وجه، ويتوقع أن يستفيد من هذا المحتوى أكثر (2000) متدرب ومتدربة في المرحلة الأولى حيث تسعى وزارة السياحة لمواكبة الازدهار المرتقب لمهنة الإرشاد السياحي في المملكة خلال الفترة القادمة بعون الله.// انتهى //12:52ت م0042