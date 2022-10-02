بريدة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسحصل تجمع القصيم الصحي على اعتماد مستشفى بريدة المركزي مركزًا تدريبيًا لتقديم الدورات التدريبية للممارسين الصحيين في الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي «BLS» والإنعاش القلبي الرئوي المتطور ACLS».وأكد تجمع القصيم الصحي أن الاعتماد جاء تتويجًا للجهود التي يبذلها التجمع في رفع كفاءة التدريب في جميع منشآته الصحية، لتقديم أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية على المستويين العلمي والإنساني.ولفت الانتباه إلى أن التجمع سبق وأن حصل على اعتماد مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ومستشفى الرس العام، ومستشفى الملك سعود بعنيزة، ومركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب، وأكاديمية طب الأسرة، كمراكز تدريبية لتقديم دورات الإنعاش القلبي الرئوي بجميع أنواعه، مشيرًا إلى أهمية هذه الاعتمادات في رفع مهارات الممارسين الصحيين وقدراتهم العلمية والعملية وإعدادهم إعداداً فنياً على مستوى عالٍ للتعامل الأمثل والسليم مع الحالات الحرجة والطارئة.// انتهى //13:13ت م0049