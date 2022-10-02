أبها 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير أمس، توزيع مواد غذائية فاسدة بإحدى المنشآت التجارية بمدينة أبها، ضمن جهود الأمانة المستمرة للتأكد من أمن وسلامة الغذاء بالمنطقة.وأوضحت أمانة عسير أنه جرى مصادرة وإتلاف أكثر من ١٥٠٠ كيلوجراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي التي تفتقر للاشتراطات الصحية، حيث جرى إغلاق الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر رقم البلاغات الموحد (940).// انتهى //13:14ت م0050