جيزان 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واساستعرضت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان التجارب الزراعية الناجحة للهيئة ، أمام زوار "المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية" الذي تنظمه وزارة الثقافة، حيث انطلقت فعالياته في منطقة جازان اليوم.وأوضح مدير عام الهيئة المهندس ظافر الفهاد، أن جناح الهيئة في المعرض المصاحب للمنتدى عرّف بجهودها في دعم زراعة البن في المملكة بوصفها المصدر الحكومي الوحيد لشتلات البن في المملكة، إلى جانب سعيها المتواصل لزراعة أشجار ذات مردود اقتصادي عالٍ للمزارعين بمحافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان.وأضاف أن الجناح حوى تعريفًا كاملًا بعمل الهيئة وما تقدمه من خدمات للمزارعين، كما عرض أنواع الشتلات التي تنتجها المشاتل من بن وكاكاو وقشطة وباباي وجوافة وصندل وموز وغيرها، إلى جانب المبادرات التي نفذتها لدعم الزراعة ومنها تقديم أكثر من 1,200,000 شتلة زراعية متنوعة لأكثر من 19 صنفًا زراعيًا ذا جودة عالية، منها 900,000 شتلة بن جرى تسليمها للمزارعين داخل منطقة جازان وخارجها.// انتهى //13:40ت م0053