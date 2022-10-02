الدمام 06 ربيع الأول 1444هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة اللواء ركن بندر الحربي.ونوه سموه خلال الاستقبال، بالجهود التي تبذلها قوة أمن المنشآت بالمنطقة لحماية المنشآت الحيوية والصناعية.من جانبه، رفع الحربي شكره لسمو نائب أمير الشرقية على ما تلقاه قوة أمن المنشآت بالمنطقة من دعم ومتابعة.// انتهى//13:46ت م0054