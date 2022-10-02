المدينة المنورة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسانطلقت اليوم الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لموسم شتاء 1444هـ بمنطقة المدينة المنورة، والتي تستمر مدة أربعة أشهر ، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سامي بن سليم الرحيلي.وأكد الدكتور الرحيلي على أهمية أخذ اللقاح مع القيام بحملات توعوية، وجولات تفقدية لمتابعة سير أعمال الحملة بالجهات المقدمة للتطعيم بالقطاعين الحكومي والخاص.وبين أن موانع إعطاء اللقاح هي لفئة الأطفال أقل من ستة أشهر، أو من لديه حساسية من البيض، ومن حدثت لديه سابقًا حساسية شديدة من جرعة لقاح الإنفلونزا ومن يعاني من مرض حاد مصحوب بحرارة عالية.يذكر أن للحملة دور كبير في تعزيز الصحة العامة للمجتمع وتخفيف عبء الإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة، وذلك باستهداف تطعيم كل من بلغ 6 أشهر من العمر وأكبر مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة مع إمكانية تقديم اللقاح بمراكز لقاح كوفيد 19 إذ لايوجد تعارض بأخذ اللقاحين في نفس الوقت.// انتهى //13:49ت م0055