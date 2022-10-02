جدة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسينظّم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية خلال الفترة من 3 - 5 أكتوبر 2022، ورشة العمل الفنية للمجلس العام حول "استراتيجيات التحول الرقمي في المؤسسات المالية الإسلامية"، وذلك في مملكة البحرين.وستناقش الورشة، إستراتيجيات التحول الرقمي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مع التركيز على المتطلبات الأساسية لإتمام عملية التحول الرقمي الناجح، حيث سيتم تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية والخبرات العملية المطلوبة لابتكار وتطوير إستراتيجيات التحول الرقمي الفعالة، وآليات التكيف مع التغيرات السريعة في القطاع المالي.ودعا المجلس العام المهتمين بهذا الشأن إلى حضور الورشة من خلال الدخول والتسجيل عن بعد عبر الرابط https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZApf-mppj4rG9S53lhZYiNI5xUnR9nGEN1h .// انتهى //13:51ت م0056