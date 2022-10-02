تونس 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، بوفد من المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية" الفرنكوفونية" يتألف من المستشار الخاص السياسي والدبلوماسي للأمينة العامة للمنظمة ديزيريه نياريهيرا، والمستشارة المكلفة بالإستراتيجيات والهيئات فانيسا لاموتيه، وممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية لشمال أفريقيا بمكتب بتونس ها ووا اسيل، والمسؤولة على الاتصال الإستراتيجي فاتيما اويدات.وتناولت المحادثات جدول أعمال القمة الفرنكوفونية التي ستستضيفها تونس خلال شهر نوفمبر القادم، وأبرز محاور البرنامج العام بما في ذلك التظاهرات الموازية ذات الصبغة الثقافية والاقتصادية.وأكّد الوزير عثمان الجرندي، جاهزية تونس التامة لاحتضان قمة الفرنكوفونية وتوفير أفضل الظروف لنجاحها على جميع المستويات المادية واللوجستية وفيما يتعلّق بالمحتوى، لتُمثل قمة تونس مرحلة محورية في التعاون الفرنكوفوني.// انتهى //13:56ت م0057