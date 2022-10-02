انجامينا 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسقررت جمهورية تشاد تمديد المرحلة الانتقالية في البلاد سنتين، قبل إجراء الانتخابات، ما يسمح بإبقاء رئيس المجلس العسكري الحاكم الفريق محمد إدريس ديبو اتنو، على رأس الدولة ويتيح له الترشح للرئاسة بعد ذلك.مما يُذكر أن هذه الإجراءات قد تبناها مئات المندوبين بالتوافق في إطار الحوار الوطني الشامل الذي بدأ في العشرين من شهر أغسطس الماضي، وأصبح محمد إدريس ديبي اتنو رئيساً انتقالياً.// انتهى //14:01ت م0060