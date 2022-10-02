سكاكا 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسحصلت برامج المختبرات الإكلينيكية والهندسة المدنية والمحاسبة بجامعة الجوف على الاعتماد البرامجي لمدة سنتين من هيئة تقويم التعليم والتدريب.وأشاد رئيس الجامعة الدكتور محمد الشايع بالجهود الكبيرة والحراك العلمي في الجامعة لرفع مستوى جودة العملية التعليمية.فيما أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور عبدالله السويكت، أن استكمال الإجراءات التقويمية للبرنامج جاء وفق المراحل الزمنية المحددة من قبل الهيئة، مؤكداً أن هذا الاعتماد يعكس مستوى النضج الأكاديمي الذي حققته البرامج المعنيّة.يذكر أن الجامعة تقدمت للحصول على الاعتماد البرامجي لبرامجها كافة ضمن جهودها لتجويد العمل الأكاديمي للوصول لأعلى مستويات الجودة التعليمية وتحسين مخرجاتها.// انتهى //14:15ت م0062