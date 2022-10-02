عرعر 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه اليوم، مروان بن عبدالرحمن اليحي، بمناسبة تعيينه مديراً للتجمّع الصحي بالمنطقة.وأكد سموّه على ضرورة تحسين وتطوير الخدمات الصحية في المنطقة، وكذلك تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية عبر التغطية الأمثل والتوزيع الجغرافي العادل، وتقديم الخدمات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية في محافظات ومراكز المنطقة، مشيداً بتجربة التجمعات الصحية ودورها في التنظيم والتطوير ورفع كفاءة الأداء بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.// انتهى //15:07ت م0074