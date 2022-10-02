حائل 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، رئيس غرفة حائل هاني الخليفي، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.ونوّه سموه خلال الاستقبال بدعم القيادة للغرف التجارية وأهمية الدور الذي تقوم به لخدمة رجال الأعمال والإسهام في تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030".واستمع سمو نائب أمير منطقة حائل إلى شرح عن إستراتيجية غرفة حائل، التي تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تنمية ريادة الأعمال وتفعيل الاقتصاد الرقمي وتوليد الوظائف، ودعم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، مستعرضاً رئيس غرفة حائل الجهود التي قامت بها في دعم معرض عطرك، وإقامة جناح القهوة السعودية، والذي شهد إقبالاً مكثفاً من الزوار.// انتهى //15:08ت م0075