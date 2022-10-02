الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء اجتماعه الرابع والثلاثين برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل .واستعرض المجلس عددًا من البنود المدرجة على جدول الأعمال وأصدر على ضوئها عدداً من القرارات، حيث اطلع على نتائج أداء الهيئة في مبادرات برامج الرؤية للربع الثاني من عام 2022م، وتقرير أداء الهيئة في الإستراتيجية الثالثة للربع الثاني من هذا العام، كما اطلع على تقرير سير عمل مشروع صياغة الإستراتيجية الرابعة 2023-2027، ومشروع ميزانية الهيئة للعام المالي 1444 / 1445 هـ (2023م)، وجدول تصنيف مخالفات أحكام نظام منتجات التجميل.حضر الاجتماع معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .// انتهى //15:11ت م0076