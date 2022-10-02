عام / أمين منظمة التعاون الإسلامي يعزي إندونيسيا في ضحايا تدافع مباراة كرة قدم
الأحد 1444/3/6 هـ الموافق 2022/10/02 م واس
جدة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واس
أعرب معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه عن تعازيه للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والشعب الإندونيسي كافة، عقب أحداث تدافع مؤسفة في مباراة لكرة القدم في محافظة جاوة الشرقية بإندونيسيا.
كما أعرب عن مواساته لأسر الضحايا، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.
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15:12ت م
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