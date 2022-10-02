جدة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسأعرب معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه عن تعازيه للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والشعب الإندونيسي كافة، عقب أحداث تدافع مؤسفة في مباراة لكرة القدم في محافظة جاوة الشرقية بإندونيسيا.كما أعرب عن مواساته لأسر الضحايا، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.// انتهى //15:12ت م0078