الباحة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واستمكن أطباء الباحة المختصون بجراحة فتح الصدر في مستشفى الأمير مشاري بن سعود - بفضل الله - من إنقاذ حياة مقيم باكستاني الجنسية تعرض لإصابة عمل خطرة جرّاء استخدامه مسدس المسمار أثناء تأدية عمله، مما تسبب للمصاب باختراق الصدر وإصابة الرئة وأحد الشرايين الرئوية، وأدى إلى نزيف حاد في الصدر وتجمّع هوائي.وأكدت صحة الباحة أن المصاب أُحضر إلى قسم الطوارئ وهو في حالة حرجة جداً حيث كان يعاني انخفاض الضغط ونزف لأكثر من ثلاثة لترات من الدم، وعلى الفور وبعد إجراء الفحوصات السريرية والأشعة اللازمة تقرر إدخاله غرفة العمليات كحالة إنقاذ حياة، وقام الأطباء بعمل عملية استغرقت أكثر من ساعتين لفتح الصدر وإيقاف النزيف واستئصال أحد فصوص الرئة اليسرى واستخراج المسمار وتعويض الدم المفقود.وبيّنت أنه تم نقل المريض بعد استقرار الحالة إلى غرفة العناية المركّزة لمدة أسبوع ثم نقله إلى قسم التنويم، وبعدها غادر المستشفى بصحة جيدة - ولله الحمد -.وأشارت إلى أن هذه الإصابة تعدّ من الإصابات الخطرة التي قد تؤدي إلى الوفاة بنسبة كبيرة 100% - لا قدر الله -.الجدير بالذكر أن مستشفى الأمير مشاري بن سعود، شهد خلال شهر ماضي أكثر من 300 عملية جراحية في مختلف التخصصات، إضافة إلى 150 عملية جراحية لليوم الواحد.// انتهى //15:12ت م0079