الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منجزاتٍ جديدة ونوعية إضافية في المنافسات الوطنية والخليجية وذلك بعد نيل طالبة ومعلمتين ومدرسة جوائز متنوعة في عددٍ من المنافسات على مستوى المملكة والخليج.حيث فازت الطالبة ريما الفارس من مدارس التربية النموذجية بالمركز الثاني على مستوى المملكة في الجائزة الوطنية " المواطنة المسؤولة" إحدى جوائز الأميرة صيته بنت عبد العزيز للتميّز في العمل الاجتماعي وذلك في دورتها الأولى للعام الحالي ٢٠٢٢م.ونالت طفلة النفيعي منسقة الإعلام بمكتب تعليم الروضة جائزة أفضل عمل إعلامي في اليوم الوطني ضمن منافسة جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل في اليوم الوطني، كما حصلت مدارس التعلم الذكي على جائزة أفضل عمل مجتمعي في اليوم الوطني في الجائزة ذاتها.فيما فازت المعلمة وفاء العنزي من الثانوية الأولى برماح بمسابقة " قيم التسامح وقبول الآخر" في دورتها الحالية 2021-2022م والتي يمنحها مكتب التربية العربي لدول الخليج.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي أن هذه الإنجازات المتميزة والنوعية تضاف لسجلات المنجزات التي تعدت أكثر من 558 جائزة محلية وإقليمية ودولية خلال العام الماضي والحالي، وستكون حافزًا لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم من الكوادر التعليمية والإدارية للمنافسة في دروب العطاء والتفاني لنيل التميز وتحقيق الإبداع والريادة.//انتهى//15:15ت م0081